Новый премьер Киргизии предложил отпустить Атамбаева под домашний арест

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14 октября, среда | Последнее обновление — 14:49 | vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
Как Британию и США убедили помогать Сталину
Латвия снова хочет получить у России «от мертвого осла уши»
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Чем опасен миф о тюркском мире
Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
Коронавирус ускорил прогресс
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
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Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями
Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин РубинсПодробности...
Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы
В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧСПодробности...
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