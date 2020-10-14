Познер оценил эффект антироссийских санкций из-за Навального

Санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным будут контрпродуктивны и приведут к обратному эффекту, заявил телеведущий Владимир Познер.

«Попытка таким образом добиться каких-то изменений в политике России бессмысленна, для этого достаточно просто посмотреть на историю. Но это только полбеды, это приводит к обратному результату: «Ах вы на нас давите, ну мы вам сейчас покажем!» – сказал Познер НСН.

Телеведущий также отметил, что введение новых санкций было предопределено и без ситуации с Навальным. Как указал Познер, из-за ухудшающихся с 2003 года отношений между Москвой и Вашингтоном, Запад использует любую ситуацию, которая позволяет применить новые санкции против России.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.

Перед этим МИД заявил, что действия Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального наводят на мысль о заранее спланированной постановке применения химического оружия. Эта акция могла быть проведена, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.