Пашинян обвинил Азербайджан в намерении истребить армян Карабаха

Азербайджан стремится к «истреблению армян в Нагорном Карабахе», заявил глава правительства Армении Никол Пашинян на встрече с аккредитованными в стране иностранными послами.

По его словам, продолжающиеся «военные действия» свидетельствуют о том, что «армянский народ, армяне, армяне Нагорного Карабаха находятся в экзистенциальной опасности». Как заявил Пашинян, «если сопоставить политику бомбардировок населенных пунктов Карабаха с политикой ненависти, которая развивалась в Азербайджане за последние 15 лет», становится понятно, что «официальная политическая цель Азербайджана – истребление армян, по крайней мере, в Нагорном Карабахе». Он указал, что основным «символом этого является дело Рамиля Сафарова», передает РИА «Новости».

Главный советник премьера, экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил латвийскому YouTube-каналу «И Грянул Грэм», что Азербайджан использует «всю» свою «сетку вооружений», включая «ракетные системы, системы залпового огня, минометы». Армения же «не все использовала» и «ведет себя сдержанно», не наносит удары по городам, хотя силы Азербайджана «Степанакерт разрушили просто», сказал он.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Пашинян считает, что за военным конфликтом в Нагорном Карабахе стоит интерес Турции. Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

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