Пегов отреагировал на возбуждение уголовного дела в Азербайджане

Непонятна «шумиха» вокруг возбуждения уголовного дела в Азербайджане, сообщил российский военный журналист, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

«Честно говоря, я вообще не понимаю шумихи вокруг этого. Ну, завели дело и завели. Что, первый раз, что ли? На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну что теперь сделать», – прокомментировал Пегов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что угрозы в соцсетях получает уже не в первый раз.

«Мне какая разница? Пусть угрожают. Сколько свиданий и я этим комментаторам ни назначал. Что-то ни один из этих комментаторов не приехал и не пообщался на передовую», – отметил Пегов.

Напомним, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Пегова. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму.

В августе Пегов был задержан в ходе беспорядков в Белоруссии и помещен в Центр изоляции правонарушителей в Минске. Позже российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что Пегов освобожден.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.