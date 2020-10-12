Главный редактор одесского портала назвал странной блокировку сайта в России

«Можно подумать, что жалобу в Роскомнадзор направили некие наши недоброжелатели из числа украинских националистов», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор одесского портала «Таймер» Юрий Ткачев. Так он прокомментировал информацию о блокировке доступа к сайту издания на территории России.

Одесский журналист Юрий Ткачев сообщил, что он узнал о блокировке новостного портала «Таймер» в России задним числом от читателей. «Пока нас блокируют не все российские провайдеры. Но, наверное, по мере их знакомства с перечнем ресурсов, запрещенных Роскомнадзором, блокировка будет приобретать всеобщий характер», – сказал главред «Таймера». «Мы нашли само постановление о блокировке, которое было вынесено еще летом, но понять из-за чего нас конкретно запретили, мы не можем», – признался он. О блокировке Ткачев сообщил ранее в понедельник в своем Telegram-канале. Ранее «Таймер» неоднократно подвергался нападкам со стороны украинских радикалов как «пророссийское издание».

Украинский журналист предположил, что Роскомнадзор мог отреагировать на публикацию «Таймером» новости о сожжении украинскими националистами российского флага или на фотографии бойцов «Азова» на фоне флага с символикой, близкой к нацистской. «Эти сообщения подаются в издании в сугубо информационном ключе», – уверяет собеседник.

«Мне ситуация кажется немного странной. Можно подумать, некоторые наши недоброжелатели из числа националистов пишут в таких случаях жалобы в Роскомнадзор, а тот рассматривает их чисто формально», – полагает Ткачев. Он выразил надежду на то, что проблема будет в скором времени разрешена, поскольку порталу «не хотелось бы терять российских читателей, среди которых немало уехавших в Россию одесситов».

Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев в свою очередь отметил, что одесский «Таймер» остается одним из немногих независимых и не враждебных России украинских СМИ. «СБУ его еще не закрыло. А у нас сайт блокируют. А потом мы удивляемся, отчего нам так трудно продвигать свою повестку где-то в ближнем зарубежье», – отметил Медведев в своем Telegram-канале.