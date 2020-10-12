Московская биржа открылась разнонаправленно Московская биржа открылась снижением 12 октября 2020, 10:21 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в понедельник снижается на символические 0,03% – до 2833 пунктов, долларовый индекс РТС опустился на 0,6%, составив 1158 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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