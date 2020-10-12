В Раде рассказали, до чего «докатился» Зеленский

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал решение властей Украины не проводить местные выборы для жителей Донбасса.

Голосование пройдет 25 октября, но оно не коснется неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. По словам Рабиновича, жители Донбасса прежде участвовали даже в выборах президента страны, на которых победил Владимир Зеленский. Нынешний запрет голосовать вызывает недоумение, передает «112 Украина».

«Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько», – отметил Рабинович.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что если Верховная рада изменит постановление о местных выборах, под сомнением окажется легитимность выборов на Украине в целом.

Напомним, постановление Верховной рады о местных выборах в 2020 году фактически заблокировало работу Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.