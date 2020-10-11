Врач назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

Тесты на антитела к коронавирусу в частных лабораториях являются пустой тратой денег, заявил специалист по особо опасным инфекциям и заведующий отделением диагностики и терапии в клинико-диагностическом центре «Клиника Здоровья» Владислав Жемчугов.

«Максимум, что вы узнаете, – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно», – рассказал он «Комсомольской правде».

Специалист добавил, что если тест окажется положительным, то это не значит, что можно перестать носить маски и пренебрегать мерами безопасности. Инфекционист пояснил, что, даже при наличии защитных белков в крови у человека, он обязан продолжать носить маску.

Также еще не изучено, насколько сильный и длительный иммунитет появляется у выздоровевшего от коронавируса пациента.

«С одной стороны – на данный момент в мире описано всего два случая повторного заражения коронавирусом, и оба этих описания, скажем прямо, не внушают доверия. Непонятно, что это на самом деле – действительно человек, ранее переболевший, заразился снова, или же просто количество вируса в его организме сначала уменьшилось до неопределяемых масштабов, а потом, когда прекратилось лечение, снова начало увеличиваться», – добавил специалист.

Жемчугов отметил, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме человека в течении трех-четырех месяцев. Это зависит от того, как долго белки, называемые антителами длительного действия IgG, остаются в крови переболевшего.

Ранее ученые из США и Канады выяснили, что антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек перенес COVID-19 с явно выраженными симптомами.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформировала специальную группу, которая займется изучением случаев повторного инфицирования коронавирусом.

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