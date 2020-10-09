ВОЗ создала спецгруппу по изучению повторного заболевания коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформировала специальную группу, которая займется изучением случаев повторного инфицирования коронавирусом, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. На данный момент у нас много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением. И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования, а какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит», – приводит слова Ван Керкхове РИА «Новости».

Также ВОЗ заботят вопросы, насколько серьезно повторное протекание болезни и можно ли инфицироваться более легкой формой COVID-19. По словам Ван Керкхофе, организация обладает данными о выработке сильного иммунитета у людей, переболевших коронавирусом, но неизвестно, насколько долго он будет оберегать от повторного заболевания: некоторые исследования указывают на наличие сильного иммунитета на протяжении до пяти месяцев, другие же – на выработку меньшего количества антител.

Ранее ВОЗ предложила Китаю работу по выявлению источника коронавируса в режиме онлайн.

Организация заявила о новом рекорде по количеству заболевших коронавирусом. За сутки зафиксировали 350 тыс. 766 пациентов с COVID-19.