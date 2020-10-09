ВОЗ заявила о новом рекорде по суточному приросту случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом рекорде по количеству заболевших коронавирусом. За сутки зафиксировали 350 тыс. 766 пациентов с COVID-19.

По данным организации, наибольший прирост случаев коронавируса зарегистрирован в Индии (70 тыс. 496 случаев) и в США (52 тыс. 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 36,3 млн случаев COVID-19, более 1 млн человек скончались, передает РИА «Новости».

Вчера сообщалось, что число новых случаев коронавируса в мире за сутки превысило 338 тыс. человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович призвала мир «научиться существовать с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить ограничения».

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что большинство стран в мире реагирует на коронавирус на твердую двойку или на тройку с минусом.