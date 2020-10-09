ВОЗ предложила Китаю онлайн-метод выявления источника COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хочет начать с Китаем работу по выявлению источника коронавируса в режиме онлайн, рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы готовы начать быстро двигаться вперед. Мы можем направить команду на место в течение 24 часов. Но сейчас согласовывается финальный состав команды. Мы бы хотели, чтобы она, и об этом были дискуссии с высокопоставленными китайскими партнерами, начала свою работу виртуально, если условия позволяют, а потом уже была направлена на место», – цитирует Райана РИА «Новости».

Такой формат работы, по словам Райана, позволит лучше оценить уже имеющиеся данные, которую проделали китайские эксперты.

В сентябре президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН заявил, что организация должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.

ВОЗ заявила о новом рекорде по количеству заболевших коронавирусом. За сутки зафиксировали 350 тыс. 766 пациентов с COVID-19.