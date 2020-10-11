Стало известно о планах Японии закупить беспилотники на замену истребителям F-2

Минобороны Японии планировало заменить устаревающие истребители F-2 беспилотниками, однако инициатива не была одобрена правительством и правящей партией страны, несмотря на финансовую выгоду этого проекта.

Идею закупить беспилотники выдвинул бывший министр обороны Таро Коно и при этом он в основном опирался на идею экономии. Так, цена американского беспилотника MQ-9 Reaper составляет около 1,5 млрд иен (14,2 млн долларов), что составляет порядка 10% от стоимости F-22 с технологией «стелс», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Однако широкой поддержки эта инициатива в правительстве не нашла и от нее отказались. Основной причиной этого стало отсутствие в Японии собственных технологии разработки таких дронов, и их закупка означала бы исключительно ориентированный на импорт подход. Таким образом, реализация плана негативно бы отразилась на поддержке национальной оборонной промышленности.

Японское военное ведомство в настоящее время рассматривает план замены к 2035 году устаревших истребителей F-4, а также истребителей-бомбардировщиков F-2. Частично замену планируется осуществить за счет закупки самолетов F-35. Также Япония намерена создать новый истребитель.

Напомним, министерство обороны Японии запросило рекордные 5,32 трлн иен (около 50 млрд долларов по текущему курсу) на 2020 финансовый год (начнется 1 апреля 2020 года).