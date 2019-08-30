Минобороны Японии запросило рекордную сумму на 2020 год

Министерство обороны Японии запросило рекордные 5,32 трлн иен (около 50 млрд долларов по текущему курсу) на 2020 финансовый год (начнется 1 апреля 2020 года), сообщили СМИ.

Как передает агентство Киодо, расходы на оборону в Японии растут уже восьмой год подряд, хотя они и остаются пока в районе 1% ВВП. Затребованный бюджет включает в себя, в том числе, расходы на приобретение у США боевых самолетов F-35B и размещение в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore, передает ТАСС,

Бюджет минобороны Японии на 2019 финансовый год составляет 5,3 трлн иен (почти 47,4 млрд долларов по курсу на момент принятия бюджета).

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Японии планирует заложить в бюджет на 2020 год расходы на разработку малозаметного истребителя для замены устаревших F-2, затраты затраты на проект могут превысить 1,5 трлн иен (14 млрд долларов).