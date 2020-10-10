Гаспарян оценил признание экс-главы ЦРУ о Навальном во главе России

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал заявление экс-директора ЦРУ Джона Бреннана об Алексее Навальном во главе России, выразив уверенность в сотрудничестве российского блогера с западными спецслужбами, в том числе во время нахождения в Берлине.

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США на своей странице в Twitter заявил, что скоро американцы будут на полпути к миру, в котором Джо Байден будет президентом Соединенных Штатов, а Алексей Навальный – России.

«Представьте себе перспективы мира, процветания и безопасности на планете, если бы Джо Байден был президентом Соединенных Штатов, а Алексей Навальный – президентом России. Скоро мы будем на полпути», – написал Бреннан, прикрепив к своему посту строки из песни Джона Леннона.

Публикацию бывшего директора ЦРУ прокомментировал ФАН российский политолог и публицист Армен Гаспарян, выразив уверенность, что в словах высокопоставленного сотрудника американских спецслужб нет ничего удивительного, ведь Соединенные Штаты «все время кого-то видят во главе России», вот только народ России этого не видит, что «вызывает у них бесконечную изжогу».

По словам эксперта, версия о сотрудничестве российского блогера с западными спецслужбами, в том числе и во время его нахождения в Берлине, не вызывает никаких сомнений, особенно с учетом «точки обучения» дочери Алексея Навального. Стэнфорд, как уточняет публицист, всегда находился в очень тесной связи с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ США). Но для самого Навального все эти обстоятельства открывают довольно безрадостные перспективы. Как считает Гаспарян, в лучшем для него случае западные специалисты используют оппозиционера «в темную», а в худшем – он сам в курсе того, что происходит.

«Если это лучший случай, то тогда надо пожелать господину Навальному мозгов оценить вообще все то, что делается, потому что подобного рода контингент – он безжалостно списывается, а в случаях с ЦРУ с ними еще и что-то иногда случается опосля. Если это худший случай и Навальный вполне себе сознательно всем этим занимается, ну пусть он почитает Уголовный кодекс Российской Федерации для понимания ответственности за то, что он делает», – заявил политолог.

Кроме того, по мнению Гаспаряна, произошедшие за последние полтора месяца события заставляют более пристально наблюдать не только за Навальным и его деятельностью, но и за «другими персонажами», которые принимают во всем этом деятельное участие.

«Вполне может быть, что они [ЦРУ] на полпути к президентству Навального. Если Россия Навального будет в Стэнфорде, то да, они на полпути. А если речь идет про Россию как государство, то, знаете, во многих городах и весях нашей необъятной родины про него вообще не слышали», – сыронизировал политолог.

Напомним, в начале октября СМИ обнародовали информацию, указывающие на то, что «Фонд борьбы с коррупцией» и блогер Алексей Навальный могли контактировать с НКО и спецслужбами государств Запада – как для инспирирования протестных настроений, так и для оказания давления на бизнес-структуры России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с Навальным во время нахождения блогера в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, когда Навальный начал сотрудничество с ЦРУ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что, по мнению ряда иностранных экспертов, Навальный дал понять, что он – проект ЦРУ или других западных спецслужб.