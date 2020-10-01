Вакцинирован первый участник испытаний «Спутника V» в Белоруссии

Первый участник исследований вакцины «Спутник V» в Белоруссии получил вакцину, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов сообщил, что «в Белоруссии вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», передает РИА «Новости».

Telegram-канал министерства здравоохранения республики сообщил также, что вакцинирование добровольцев началось в четверг.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрия Пиневича, в исследовании примут участие 100 человек. Кроме того, по его словам, более 4 тыс. белорусов уже изъявили желание принять участие в вакцинации.

И.о. главы минздрава также обратил внимание, что клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров. Из них шесть – поликлиники в Минске: первая, четвертая, пятая, 14-я, 19-я и 28-я.

Напомним, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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