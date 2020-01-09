Против главы СБУ завели дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, подозреваемого в злоупотреблении властью и госизмене.

«Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю – прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве», – сообщили в НАБУ порталу «Украинские новости».

Таким образом, НАБУ открыло дело по решению суда, которые в ноябре прошлого года обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении Баканова по факту возможной госизмены.