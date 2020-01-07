В пятиэтажке в Курске произошел хлопок газа

В квартире на первом этаже жилого дома в Курске произошел хлопок бытового газа, в результате пострадали два человека, включая ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Пострадал мужчина, по предварительным данным, снимавший эту квартиру. У него легкие ожоги, направлен в больницу», – сообщили ТАСС в ведомства.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, также пострадал ребенок.

Дом не получил повреждений, добавили в региональном управлении МЧС.

2 января хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме в Твери. 52 жильца дома были эвакуированы.