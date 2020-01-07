Названо число празднующих Рождество россиян

Более 70% россиян планируют отмечать православное Рождество в 2020 году, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Три четверти россиян – 72% – планируют отмечать православное Рождество в этом году... три четверти из тех, кто планирует отмечать православное Рождество, проведут праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей – 73%. Каждый четвертый отмечающий Рождество (26%) намерен пойти в церковь», – сказано в материалах исследования, передает РИА «Новости».

Отмечается, что чаще о желании праздновать Рождество сообщали респонденты старше 45 лет.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.

7 января в полночь президент Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении. Позже он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

Ранее патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством.