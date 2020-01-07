Путин прибыл на богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.

Ночную Божественную литургию в Рождество служит настоятель Спасо-Преображенского собора Николай Брындин. На праздничной службе также присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает ТАСС.

Собор заполнен прихожанами, многие из которых привели с собой детей.

В прошлом году Путин также встречал Рождество Спасо-Преображенском соборе, где, по словам президента, он был крещен в младенчестве.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади, где в 1730-е годы размещался двор гренадерской роты этого полка. Храм никогда не закрывался для богослужения, однако, как и все приходы страны, серьезно пострадал в 1920-е годы.

Собор связан со славой русской армии. Сквер вокруг храма окружен оградой, на основаниях которой помещены 102 бронзовых орудийных ствола, захваченных в русско-турецкую войну 1828-1829 годов со стен турецких крепостей. Внутри собора, как главного храма гвардии, находились полковые знамена и другие трофеи, отвоеванные у турок. За стеклом в особых шкафах хранились преображенские мундиры Александра I, Николая I и Александра II, а также сабля, которая была на Александре II в день его гибели 1 марта 1881 года и сохранила следы крови императора.

В 1918 году собор стал приходским храмом. Знамена, орудия и военные трофеи были изъяты и переданы в Артиллерийский музей. С 1950 года они находятся в Эрмитаже.