«Иранские хакеры» взломали один из правительственных сайтов США

Общественную федеральную базу данных правительственных документов США взломали хакеры, которые, по их собственному заявлению, действуют от имени Ирана, сообщают СМИ.

Был взломан сайт Federal Depository Library Program, передает РИА «Новости» со ссылкой на BNO News.

При попытки зайти на сайт открывалась страница с надписями на английском и персидском языках, передает ТАСС.

В послании хакеров говорится, что оно оставлено «от Исламской Республики Иран».

«Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе – угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака», – говорится в сообщении.

На странице также разместили флаг Ирана, фото верховного лидера страны Али Хаменеи, «истекающего кровью» главу американского государства Дональда Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком. Также были изображены летящие ракеты.

Позднее сайт стал недоступен для пользователей.

В субботу министерство внутренней безопасности США предупреждало, что Иран может организовать хакерскую атаку в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

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