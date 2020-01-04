Силы безопасности Ирака предупредили об опасности пребывания близ баз США

Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в радиусе до 1 км от американских баз, сообщает Reuters со ссылкой на базирующийся в Бейруте панарабский телеканал «Аль-Маядин».

«Силы безопасности должны держаться на расстоянии не менее тысячи метров от американских баз, начиная с вечера воскресенья», – приводит агентство заявление ополченцев, передает ТАСС.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

В субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести. После этого в «зеленой» зоне Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв.