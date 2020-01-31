Первые случаи коронавируса зафиксировали в Британии

Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Великобритании, сообщило министерство здравоохранения страны.

«Мы подтверждаем положительные анализы на коронавирус у двух пациентов в Англии, они члены одной семьи. С пациентами работают специалисты NHS (британская система здравоохранения), мы задействовали проверенные процедуры по контролю за распространением инфекции для предотвращения распространения вируса», – передает РИА «Новости» заявление минздрава.

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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Напомним, 30 января Россия решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

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