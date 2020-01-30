Путин поручил проработать создание единой базы жертв политических репрессий

До 1 октября Росархив, ФСБ, МВД и ФСИН должны проработать возможность создания единой базы жертв политических репрессий, следует из поручения президента России по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения. Срок – 1 октября 2020 года», – говорится в тексте поручений на сайте Кремля.

Ответственные – главы ведомств и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею усиления информирования молодых людей о трагических страницах России, в том числе о сталинских репрессиях.