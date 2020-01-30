Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

«Я, кстати, тоже голосовал за Зеленского. Но если бы завтра состоялись выборы – я бы за него не проголосовал. Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я – много», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя участившуюся критику в адрес президента Украины.

«В целом украинское общество демонстрирует чрезвычайно высокий уровень политической наивности и готовности верить очередному спасителю страны, – сказал Михаил Погребинский. – В новейшей истории страны это происходило всякий раз, хоть и в разных формах. С Ющенко – в экстатической форме. Я живу недалеко от Майдана и помню, как ночью тысячные толпы орали «Ющенко, Ющенко». Затем очень быстро наступило разочарование, люди были недовольны».

Что касается Виктора Януковича – тут другая история, продолжил собеседник. Украинцы были возмущены безобразной коррупцией, хамством, которое демонстрировали люди «донецкой команды». А сейчас люди опять начнут разочаровываться в своем выборе, отметил политолог.

«До Нового года рейтинг президента значительно просел, но после встречи в нормандском формате он отыграл потерянное, рейтинг доверия был на уровне 60%. Хотя для части населения Зеленский действительно стал нерукоподаваемым человеком после того, что он наговорил в Польше о роли СССР во Второй мировой войне. Но каков этот процент – пока сказать сложно, нужно ждать данные за январь», – пояснил Погребинский.

При этом эксперт усомнился в скором обвале рейтингов Зеленского. По словам собеседника, для большинства украинцев сейчас важны бытовые, чисто материальные вопросы – коммунальные услуги и тепло в домах. «Тут радикальных изменений в сторону улучшения пока не произошло, но и ухудшения нет. Люди считают, что все скверно, но до конца года продолжали доверять президенту», – отметил политолог.

«Конечно, Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний.

Но надо сказать, что эти обещания не были уж слишком внятными. Например, когда речь шла про закон о государственном языке – Зеленский не говорил, что надо дать русскому языку права, которые предусмотрены конституцией. Даже этого не говорил. И эта его невнятность – главная причина получения такого высокого результата на выборах», – констатировал Погребинский.

Он напомнил, что за Зеленского голосовали «и те, и другие, и пятые, и десятые – люди, занимающие совершенно разные политические позиции». «Такой богатый урожай Зеленскому удалось собрать на фоне неприятия Порошенко. А сейчас Зеленский продолжает курс на вытеснение русского языка, начатый еще при президенте Кучме», – добавил собеседник.

«Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее, – продолжил политолог. – С другой стороны, надо работать с такими европейскими институтами, как суд по правам человека. Теми, с которыми не может не считаться украинская власть».

«Я, кстати, тоже голосовал за Зеленского. Но если бы завтра состоялись выборы – я бы за него не проголосовал. Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я – много. Повторю, украинцы быстро очаровываются и столь же быстро разочаровываются», – заключил Михаил Погребинский.

Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что «перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: «когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан».

«Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел – «Армия, мова, вира» бодро шагают по стране», – подчеркнула Лукаш.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке.

Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД