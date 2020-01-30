Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин восстановит единство российской власти

С жителем Омска беседуют представители всех трех уровней власти – федеральной (Владимир Путин), местного самоуправления (мэр города Оксана Фадина) и региональной (губернатор Александр Бурков)Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменения в организации работы местного самоуправления являются важнейшей составляющей предложенных Владимиром Путиным поправок к Основному закону – и тем, что касается абсолютно всех и каждого, потому что затронут самый близкий к людям уровень власти. Подробности...
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Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

Пограничный Ивангород много раз переходил из рук в рукиФото: общественное достояние
430 лет назад, 30 января (7 февраля по новому стилю) 1590 года, русский отряд разбил шведское войско под Ивангородом. Это событие можно считать знаковым для борьбы российского государства за балтийское приграничье – которое продолжается и сегодня. А героем этих событий стал один из самых выдающихся и забытых полководцев России. Подробности...
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План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

На прошлой неделе Владимир Путин посетил Палестину – с президентом Махмудом АббасомФото: Михаил Метцель/ТАСС
Дональда Трампа, наверное, не зря подозревают в работе на Владимира Путина. Обнародованный им план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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«Скучаю по временам, когда нас бомбили»

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...
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Отцов поставили на одну ступеньку с хомячками

Елена Кондратьева, журналист
Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного кодекса так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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              Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

                 30 января 2020, 13:06
              Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              «Я, кстати, тоже голосовал за Зеленского. Но если бы завтра состоялись выборы – я бы за него не проголосовал. Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я – много», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя участившуюся критику в адрес президента Украины.

              «В целом украинское общество демонстрирует чрезвычайно высокий уровень политической наивности и готовности верить очередному спасителю страны, – сказал Михаил Погребинский. – В новейшей истории страны это происходило всякий раз, хоть и в разных формах. С Ющенко – в экстатической форме. Я живу недалеко от Майдана и помню, как ночью тысячные толпы орали «Ющенко, Ющенко». Затем очень быстро наступило разочарование, люди были недовольны».

              Что касается Виктора Януковича – тут другая история, продолжил собеседник. Украинцы были возмущены безобразной коррупцией, хамством, которое демонстрировали люди «донецкой команды». А сейчас люди опять начнут разочаровываться в своем выборе, отметил политолог.

              «До Нового года рейтинг президента значительно просел, но после встречи в нормандском формате он отыграл потерянное, рейтинг доверия был на уровне 60%. Хотя для части населения Зеленский действительно стал нерукоподаваемым человеком после того, что он наговорил в Польше о роли СССР во Второй мировой войне. Но каков этот процент – пока сказать сложно, нужно ждать данные за январь», – пояснил Погребинский.

              При этом эксперт усомнился в скором обвале рейтингов Зеленского. По словам собеседника, для большинства украинцев сейчас важны бытовые, чисто материальные вопросы – коммунальные услуги и тепло в домах. «Тут радикальных изменений в сторону улучшения пока не произошло, но и ухудшения нет. Люди считают, что все скверно, но до конца года продолжали доверять президенту», – отметил политолог.

              «Конечно, Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний.

              Но надо сказать, что эти обещания не были уж слишком внятными. Например, когда речь шла про закон о государственном языке – Зеленский не говорил, что надо дать русскому языку права, которые предусмотрены конституцией. Даже этого не говорил. И эта его невнятность – главная причина получения такого высокого результата на выборах», – констатировал Погребинский.

              Он напомнил, что за Зеленского голосовали «и те, и другие, и пятые, и десятые – люди, занимающие совершенно разные политические позиции». «Такой богатый урожай Зеленскому удалось собрать на фоне неприятия Порошенко. А сейчас Зеленский продолжает курс на вытеснение русского языка, начатый еще при президенте Кучме», – добавил собеседник.

              «Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее, – продолжил политолог. – С другой стороны, надо работать с такими европейскими институтами, как суд по правам человека. Теми, с которыми не может не считаться украинская власть».

              «Я, кстати, тоже голосовал за Зеленского. Но если бы завтра состоялись выборы – я бы за него не проголосовал. Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я – много. Повторю, украинцы быстро очаровываются и столь же быстро разочаровываются», – заключил Михаил Погребинский.   

              Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что «перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: «когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан».

              «Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел – «Армия, мова, вира» бодро шагают по стране», – подчеркнула Лукаш.

              Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

              В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке.

              Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.

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