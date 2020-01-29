ВОЗ созвала заседание комитета по чрезвычайным ситуациям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 30 января в Женеве заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае, следует из заявления ВОЗ.

«Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность», – передает ТАСС сообщение ВОЗ.

В понедельник ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне как «высокий».

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус отправился в Китай для оценки ситуации. В среду глава МИД Китая Ван И на встрече с ним заявил, что у КНР есть необходимые возможности и ресурсы для победы над вспышкой пневмонии.

При этом 23 января в ВОЗ не стали объявлять чрезвычайной ситуацией вспышку пневмонии нового типа в Китае, однако позже призвали все страны приготовиться к сдерживанию коронавируса.

По состоянию на утро среды число зараженных коронавирусом достигло почти 6 тыс. человек, 1,2 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами заболевания стали 132 человека.

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