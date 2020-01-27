ВОЗ оценила угрозу от нового коронавируса на международном уровне как высокую

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает уровень опасности коронавируса 2019-nCoV на международном уровне как «высокий», а не «умеренный», как заявляли ранее, сообщили в организации AFP.

Ранее ВОЗ оценивала угрозу как «крайне высокую для Китая», «высокую для региона и умеренную на международном уровне», сообщает ТАСС.

«Речь шла об ошибке в формулировке, и мы ее исправили», – пояснили в организации.

23 января в ВОЗ не стали объявлять чрезвычайной ситуацией вспышку пневмонии нового типа в Китае. Позже организация призвала все страны приготовиться к сдерживанию коронавируса. Глава ВОЗ отправился в Китай для оценки ситуации.

По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800.