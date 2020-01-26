Глава ВОЗ отправился в Китай для оценки ситуации с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.

«Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством [КНР] и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса», – приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

«Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки [пневмонии нового типа]», – подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Кроме того, около 2,7 тыс. человек могут быть заражены.

В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.