В ВОЗ отказались считать распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией

Комитет по ЧС Всемирной организации здравоохранения не рекомендовал объявлять чрезвычайной ситуацию вспышку пневмонии нового типа в Китае.

ВОЗ воздержалась от объявления режима ЧС из-за коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, в Китае 18 человек скончались в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV, число подтвержденных случаев заболевания пневмонией увеличилось до 644 человек.

Власти КНР закрыли выезд из города Ухань, изолировали город Хуанган. Случааи заражения подтвердили в Сингапуре и в ряде других стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что известно о новом вирусе.