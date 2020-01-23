Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом

Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что в стране выявлен первый подтвержденный случай заболевания новым типом коронавируса. Заболевшим оказался 66-летний гражданин Китая, житель Ухани, который прибыл в Сингапур 20 января.

Сейчас мужчина изолирован в сингапурской больнице, состояние оценивается как стабильное, сообщает CNA.

Еще во время полета он сообщил о боли в горле, на следующий день у него поднялась температура, появился кашель. В среду его изолировали с диагнозом «пневмония», заподозрив при этом коронавирус. В четверг было подтверждено, что у мужчины выявлен новый коронавирус.

Медики взяли под контроль его семью, а также пассажиров самолета, на котором он прибыл в Сингапур.

Всего в стране зарегистрировали 28 подозрительных случаев.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шэньси, где проживает 38,6 млн человек, и Синьцзян-Уйгурском автономном районе с населением 24,9 млн человек зарегистрированы первые пять подтвержденных случаев заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Случаи заболевания кроме Китая выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса мог появиться от ядовитой змеи.

Власти КНР закрыли выезд из города Ухань. Также изолирован город Хуанган.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что известно о новом вирусе.