Первые случаи заражения коронавирусом установлены в Синьцзяне и провинции Шэньси

В китайской провинции Шэньси, где проживает 38,6 млн человек и Синьцзян-Уйгурском автономном районе с населением 24,9 млн человек зарегистрированы первые пять подтвержденных случаев заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщают комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР. В провинции Шэньси заболевание подтвердилось у троих человек. Двое пациентов ранее ездили в город Ухань, где была впервые зафиксирована вспышка заболевания. Еще одна девушка, по данным медиков, была в командировке в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), где общалась с одним из жителей Уханя. Состояние заболевших оценивается как стабильное, сообщает ТАСС.

Врачи установили 53 человека, которые ранее контактировали с зараженными, сейчас их поместили в карантин.

В Синьцзяне заболевание подтверждено у двоих мужчин, ранее посещавших Ухань по учебе и работе. Они также находятся в стабильном состоянии. Выявлены три человека, контактировавшие с инфицированными, за их состоянием наблюдают медики.

В Китае по состоянию на 18.30 четверга по местному времени (13.30 мск) число зараженных возросло до 633 человек.

Из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Пекине отменены все масштабные общественные мероприятия, говорится в сообщении управления по культуре и туризму Пекина.

«Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю), в соответствии с решением рабочей группы горкома партии и правительства город Пекин, начиная с этого дня, отменяет все крупные мероприятия», – сообщили в ведомстве.

Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи.

Власти КНР закрыли выезд из города Ухань, а также изолировали город Хуанган.

Российское посольство в Пекине в связи со вспышкой нового типа коронавируса призывает россиян, находящихся в Китае, соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.