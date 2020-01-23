Увеличилось число умерших от китайского коронавируса

В Китае 18 человек скончались в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной вирусом, увеличилось до 644 человек, следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

В провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции случай смерти человека от вируса. 80-летнему мужчине стало плохо после того, как он вернулся от родственников, проживающих в городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения. 22 января мужчина скончался, сообщает ТАСС.

Ранее власти КНР закрыли выезд из города Ухань, а также изолировали город Хуанган. Первые случаи заражения коронавирусом установлены в Синьцзяне и провинции Шэньси. Также первый случай заражения подтвердили в Сингапуре.

Российское посольство в Пекине призывает россиян, находящихся в Китае, соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию. В МИД России

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.