Экономист назвал риски при перечислении зарплат по номеру телефона

Чтобы возможность перечислять заработную плату по номеру телефона работала, сперва нужно подготовить ряд правовых документов, которые смогут в случае различных сбоев защитить сотрудника, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Банк России намерен создать сервис перевода заработной платы работнику по номеру мобильного телефона через привязанный к нему банк посредством системы быстрых платежей. В ЦБ считают, что это упростит работникам задачу по переходу на желаемый зарплатный банк. Реализовать инициативу планируется к концу текущего года.

«Сейчас для работы данной системы уже есть все технические возможности, но здесь очень остро стоит вопрос рисков, которые связаны именно с телефонным номером. Мы видим, сколько несанкционированных подключений к этим каналам. Поэтому, на мой взгляд, для заработной платы и в отношениях между работодателем и подчиненным вот этого идентифицирующего номера маловато», – говорит Беляев.

Эксперт отмечает, что известно немало случаев мошенничества, поэтому риски пока слишком велики. Для реализации данной инициативы необходимо подготовить вразумительную правовую базу для решения споров, где денежные средства по каким-либо причинам не дошли до работника.

«То, что ошибки будут – это ясно. Есть человеческий фактор, программные и технические сбои, но на этот случай нужно иметь те документы, которые позволяют из таких ситуаций выходить с минимальными потерями для получателей зарплаты», – объясняет Беляев.

Если будут адекватно оценены все риски и подготовлен ряд правовых документов, то Россия с легкостью перестроится на такую систему оплаты труда, добавил эксперт.

В ноябре прошлого года Центральный банк России предлагал не взымать комиссию с человека, который осуществляет перевод денежных средств с карты одного банка, на другую.