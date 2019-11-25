Банк России предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России предлагает ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке. Об этом говорится в докладе ведомства «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке».

Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.

Кроме того, в качестве еще одного способа борьбы с «зарплатным рабством» предложено «установить для отдельных категорий работодателей обязанность предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты нескольких банков». Уточнятся, что к таким работодателям могут относиться госструктуры или крупный корпоративный бизнес.

Однако, по мнению банка, для реализации этого права существуют несколько препятствий. Одним из них является комиссия за перевод средств в другой банк. «Такая ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт», – указано в документе.

Ранее банки назвали риски перевода зарплат по номеру телефона.