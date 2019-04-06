Банки назвали риски перевода зарплат по номеру телефона

Возможность переводить зарплату по номеру телефона работника может стать действенным способом для борьбы с «зарплатным рабством», однако вопрос нужно тщательно проработать, чтобы избежать возможных проблем, считают российские банки.

Российские банки поддержали предложенную ранее идею Центробанка использовать свою Систему быстрых платежей (СБП).

Однако, например, пока не решен ряд вопросов, связанных с действием банка при смене номера клиента, комиссией и защита данных от мошенников, сообщает РИА «Новости».

«ВТБ готов обсуждать инициативу ЦБ, но необходимо учитывать несколько серьезных факторов. Важно сохранить безопасность зарплатных средств: банковский счет имеет уникальный номер, а номер телефона физлицу присваивает не банк, доступ к нему могут получить третьи лица и в случае подмены sim-карты перевод может уйти мошенникам», – сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников.

Банк «Ак Барс» также поддерживает идею, однако переживает, что сервера системы не смогут выдержать пиковую нагрузку из-за поступления миллионов запросов одновременно.

«Возможно, для реализации этой функции потребуются дополнительные изменения, в том числе на уровне законодательства», – считает руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов Промсвязьбанка Екатерина Матвеева.

Ранее Центробанк рассказал, что для борьбы с «зарплатным рабством» будет использоваться система быстрых платежей. Работодатели смогут перечислять зарплату сотруднику по номеру телефона на счет того банка, который он выбрал.

К системе присоединились ВТБ, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».