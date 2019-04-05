От зарплатного рабства освободились 14% россиян

Около 14% россиян воспользовались возможностью смены банка для перечисления заработной платы, выяснили специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob.

Центробанк рассказал, что для борьбы с «зарплатным рабством» будет использоваться система быстрых платежей. Работодатели смогут перечислять зарплату сотруднику по номеру телефона на счет того банка, который он выбрал, сообщает «Российская газета».

Напомним, закон об отмене «зарплатного рабства» был подписан еще в 2014 году. За это время своим правом воспользовалось 14% работников. Еще 9% планируют сделать это в ближайшее время. Однако почти половина сотрудников не собирается менять банк, а еще 14% работников были ограничены в выборе банка внутренними правилами компании.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вопрос «зарплатного рабства» будет решаться не законодательно, а организационно-рекомендательным способом. В связи с этим он порекомендовал Банку России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) направить рекомендательное обращение, чтобы работодатели при трудоустройстве предлагали несколько вариантов перечисления зарплат.