В Госдуме высказались по проблеме зарплатного рабства

Решение проблемы так называемого зарплатного рабства пока не будет описано законодательно, так как навязывать способ получения зарплаты нельзя, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В ближайшее время таких законопроектов не будет, поскольку мы тему определенным образом отрегулировали в законе», – сказал Аксаков РИА «Новости».

По его словам, формально никто не может человека заставить получать зарплату в том банке, клиентом которого он быть не хочет. «Работник сам может выбрать банк, и бухгалтерия обязана перечислять туда зарплату», – сказал депутат.

Он сообщил, что рекомендовал Банку России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России направить рекомендательное обращение, чтобы работодатели при трудоустройстве предлагали несколько вариантов перечисления зарплат. В настоящее время эта проблема решается не законодательно, а организационно-рекомендательным способом, пояснил он.

Аксаков сказал, что банкиры уже обдумывают целесообразность создания зарплатного реестра. «Они хотят доказать, что такой реестр возможен и он будет выгоден не только гражданам, но и работодателям, либо опровергнуть», – пояснил он.

В январе Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк разработали проект Консолидированного зарплатного реестра для снижения доминирования госбанков. Таким образом они обратили внимание на сложившуюся монополию в сегменте зарплатных проектов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла тогда, что не считает проблему зарплатного рабства надуманной, но идея создания реестра несет в себе риски, например, задержки зарплат. Набиуллина заявляла о необходимости «найти развязки» в этом вопросе.