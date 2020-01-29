Экономист объяснил снижение прожиточного минимума

Снижение цен на товары, по которым считается прожиточный минимум, является результатом сезонного колебания цен, заявил доктор экономических наук, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

«Как считается прожиточный минимум: есть потребительская корзина, в ее основе лежит продовольственный набор, там есть определенные нормы. Прожиточный минимум меняется в зависимости от того, какие цены. Как правило, в третьем или четвертом квартале, цены снижаются», – рассказал Бобков в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что из-за хорошего урожая на рынок попали дешевые овощи и фрукты. «Если сельскохозяйственный год хороший, на рынок выбрасываются дешевые овощи и фрукты. Это просто результат сезонного колебания цен на товары, по которым считается продовольственная корзина и прожиточный минимум. Снижение цен временное, методика расчета и нормы прожиточного минимума не изменились», – добавил он.

Ранее в среду в Минтруде сообщили, что размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года снизился по отношению к предыдущему кварталу из-за подешевевших продуктов питания.