Роскачество рассказало об опасности рекламируемых в Сети легких денег

Ролики на популярных видеохостингах о том, как получить онлайн финансовое пособие или компенсацию, зачастую размещают мошенники, на рекламируемых сайтах ни в коем случае нельзя оставлять никаких персональных данных, сообщили в Роскачестве.

«Не забывайте, что интернет, с его возможностями пятиминутного создания сайта «на коленке» и множеством вариантов применения социальной инженерии, – прекрасная среда для расставления капканов мошенников. Чтобы не попадаться на подобные крючки, достаточно лишь проявлять бдительность при интернет-серфинге, особенно в тех местах, где мы вводим любую персональную или платежную информацию», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендовал не жалеть времени на проверку информации и не вводить персональные данные, если есть сомнения в сайте, которых их запрашивает. Особенно с этим не стоит торопиться, если домен был зарегистрирован две и менее недели назад, или если в адресной строке отсутствуют символы «https» и изображение «замочка».

«Никогда не переводите денежные средства для получения компенсации, или приза, или любой иной награды. С вероятностью в 99% это развод на деньги», – отмечается в сообщении.

Особое место на видео-сервисах занимают ролики о том, как получить пособие, льготу или любую другую финансовую помощь, не вставая со стула. Количество просмотров таких роликов доходит до 1,5 млн, указывают в организации.

«Если вы видите подобные видеоролики и записи в соцсетях – не ленитесь жаловаться на них. Если вы считаете себя образованным с точки зрения персональной безопасности пользователем, позаботьтесь о том, чтобы ваши родные и близкие тоже обладали необходимыми знаниями для защиты от сетей мошенников. То, что для одного – «смешной разводняк», для другого – повод для слез из-за потерянных денег», – заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Напомним, в пятницу Роскачество назвало пять правил безопасных покупок в интернете.