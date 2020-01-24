Роскачество назвало пять правил безопасных покупок в интернете

Оплата покупок в интернет-магазинах банковской картой может сопровождаться рисками похищения персональных данных или потери средств, заявили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

По данным организации, самый надежный способ сохранить свои деньги – оплатить покупку только после получения заказа. Соблюдение первого правила – «оплачивайте товары после доставки» – сведет на нет возможность остаться без денег либо без покупки, а также обезопасит от получения некачественного товара, отмечают эксперты, передает РИА «Новости».

Второе правило звучит так: «Заведите дополнительную или виртуальную карту и переводите на нее только те деньги, которые потребуются для оплаты конкретной покупки». Оплата интернет-покупок основной банковской картой не всегда безопасна из-за необходимости ввода ее реквизитов, получив которые, мошенники могут оставить покупателя без товара и без денег.

В Роскачестве отметили, что третье правило предлагает внимательно проверить адрес сайта магазина в строке браузера до того, как будет принято решение об оплате. При посещении сайтов-двойников известных интернет-магазинов, почти неотличимых в символах web-адреса и дизайне, покупателя просят указать реквизиты карты, а далее – похищают платежные данные.

Согласно четвертому правилу, покупатель перед внесением персональных и платежных данных должен убедиться, что использует защищенный ресурс: в самом начале адресной строки в браузере должны быть символы https://, и уже после них – наименование страницы.

Не менее важным является пятое правило: покупки в интернет-магазинах лучше совершать из дома, либо на работе – там, где доступ к wi-fi-сети зашифрован.

Напомним, в марте 2019 года специалисты Роскачества оценили мобильные приложения самых популярных интернет-магазинов и выявили самые безопасные их них.

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