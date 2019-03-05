Названы самые безопасные приложения интернет-магазинов

Специалисты Роскачества оценили мобильные приложения самых популярных интернет-магазинов и выявили самые безопасные их них.

В частности, эксперты оформили десятки заказов на книги, электронику, одежду, парфюмерию, обувь в мультибрендовых интернет-магазинах с быстрой доставкой. Их оценивали по 58 критериям, в том числе безопасности мобильных приложений.

Низкая степень уязвимостей оказалась у приложений «РИВ ГОШ», Wildberries и «Буквоед» для iOS и Юлмарт, Ozon.ru и «Лабиринт» для Android. По совокупности критериев эксперты выделили самые безопасные приложения. На iOS в их число вошли «Связной», «РИВ ГОШ», Butik, на Android – Ozon.ru, «Связной» и «Лабиринт.ру», пишет «Экономика сегодня».

Лучшим приложением Роскачество назвало OZON.ru для обеих мобильных платформ. Его признали наиболее функциональным и удобным для покупок. В пятерку лидеров также включили Лабиринт.ру, Lamoda, Wildberries и KUPIVIP.