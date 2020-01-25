Штрафы виновника смертельного ДТП в Москве приходили на имя друга Аллы Пугачевой

Многочисленные штрафы за нарушения ПДД водителем BMW, который накануне устроил смертельное ДТП в Москве, приходили на имя покойного владельца автомобиля – известного музыканта и друга Аллы Пугачевой Руслана Горобца.

В отношении Руслана Горобца, который умер в 2014 году, открыто 141 исполнительное производство, сообщает «Рен ТВ».

При этом у самого нарушителя задолженность по штрафам составляет всего шесть тысяч рублей.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером в районе дома 84 по Бутырской улице на севере Москвы. В результате аварии один человек погиб. По данным телеканала, речь идет о подруге виновника ДТП, которая сидела рядом с ним в машине. Сам водитель, у которого за год накопилось около 650 штрафов, находится в больнице.

Руслан Горобец – автор музыки к песням «Погода в доме» Ларисы Долиной и «Ты меня не забывай» Валерия Леонтьева. Кроме того, композитор долгие годы работал с Аллой Пугачевой.

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