Авиалайнер посадили в Перу после сообщения о бомбе

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко в связи с предупреждением о наличии на борту взрывного устройства, сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций страны.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно выполняло внутренний рейс из столицы республики Лимы в город Хульяку, передает ТАСС.

После приземления все находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы. По информации издания Peru21, аэропорт приостановил работу, доступ в терминал закрыт до окончания проверки. Место ЧП оцепила полиция.

Напомним, в октябре прошлого года пассажирский самолет экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе.

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