Лайнер экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, запросивший экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о заложенной на борту бомбе, приземлился в Красноярске, сообщил информированный источник.

Источник отметил, что посадка прошла благополучно, передает «Интерфакс».

Кроме того, сообщившего о взрывном устройстве задержали.

В пресс-службе красноярского аэропорта подтвердили, что командир рейса запрашивал посадку. В аэропорту будет проводиться технический досмотр воздушного судна.

Ранее стало известно, что самолет Boeing-737 авиакомпании Smartavia готовится к экстренной посадке после сообщения о бомбе на борту. Лайнер выполнял рейс Улан-Удэ – Москва, передает ТАСС.

Ранее пассажир рейса Ереван – Москва был задержан после заявления о бомбе на борту.