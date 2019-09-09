Пассажир рейса Ереван – Москва задержан после заявления о бомбе на борту

Один из пассажиров рейса Ереван – Москва авиакомпании «Сибирь» во время посадки заявил, что в его ручной клади находится бомба, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Армении.

«9 сентября во время посадки на рейс 908 Ереван – Москва авиакомпании «Сибирь» один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба», – говорится в сообщении на странице комитета в Facebook.

По данным ведомства, экипаж сообщил о произошедшем в службу безопасности аэропорта и полицию.

«После получения сигнала сотрудники службы авиационной безопасности изолировали (сообщившего о бомбе) пассажира, его ручная кладь была взята под контроль, пассажиры покинули самолет», – говорится в сообщении.

Весь багаж пассажиров и сам лайнер полностью обследовали.

В результате досмотра никаких запрещенные предметов, вещей, материалов и оборудования обнаружено не было.

Пассажира передали в линейный отдел полиции аэропорта «Звартноц». В настоящее время ведется следствие.

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