Глава Пентагона заявил об отсутствии гонки вооружений по гиперзвуку

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что конкуренцию между странами по разработке гиперзвукового оружия нельзя назвать гонкой вооружений.

«Гиперзвуковое оружие – это просто еще одна система вооружений. У него есть свои уникальные особенности. Я не вижу гонки вооружений как таковой. Когда я думаю о гонке вооружений, я вспоминаю о холодной войне, <...> я не считаю, что мы наблюдаем что-то подобное», – заявил Эспер, передает ТАСС.

Он отметил, что в этой области действительно происходит конкурентная борьба и призвал усилить работу в США по созданию такого оружия.

«Пентагон практически вдвое – почти на 5 млрд долларов - увеличил долгосрочные инвестиции в разработку только гиперзвукового оружия в течение следующих пяти лет <...> Наш бюджет на 2021 [финансовый] год будет еще более мощным», – подчеркнул Эспер.

В январе президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.