В Китае раскупили сотни миллионов медицинских масок

Жители Китая активно скупают медицинские маски. В интернет-магазинах за несколько дней продано уже несколько сотен миллионов масок, а в аптеках за ними выстроились длинные очереди, сообщают азиатские СМИ.

Почти 130 млн масок, 310 тыс. бутылок с дезинфицирующими средствами и около 1 млн антисептиков для рук было продано на сайте JD.com с 19 по 22 января, еще около 80 млн масок – на сайте Taobao.com в период с 21 по 22 января, сообщает «Интерфакс».

Данные компании отметили, что не собираются повышать цены на подобную медицинскую продукцию. Кроме того, они решили продолжить доставку даже во время празднования Нового года по лунному календарю. Компания JD также объявила о безвозмездной передаче городу Ухань 1 млн масок и других медицинских товаров.

Между тем, в Гонконге за последние несколько дней цены на маски увеличились в три раза, при этом в аптеках стоят длинные очереди. Местные власти разрешили продавать не более двух коробок масок в одни руки.

Ранее сообщалось, что в аптеках Петербурга начали заканчиваться запасы медицинских масок. В это же время с подозрением на коронавирус там был госпитализирован третий человек.

По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились. Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Китай.