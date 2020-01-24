Меркель сказала, на что согласился Хафтар

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар не подписывал берлинское соглашение, но согласился с перемирием, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Хафтар также назвал участников комиссии «пять плюс пять» со своей стороны, уточнила Меркель, передает ТАСС.

«Бесспорно, отдельные нарушения [перемирия в Ливии] имели место, но в целом интенсивность военных акций со времени конференции и раньше, когда Россия и Турция договорились о перемирии, значительно снизилась», – сказала она.

Меркель призвала как можно скорее создать военную мониторинговую комиссию «пять плюс пять», в которой участвовали бы все стороны конфликта.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Хафтар не намерен идти на компромисс для установления перемирия.

«Наша поддержка законному правительству Ливии (Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) призвана остановить кровопролитие в стране. Мы призываем все стороны [конфликта] проявить здравомыслие. В последние дни силы Хафтара совершали нападения. Стало понятно, что он не намерен идти на компромисс», – заявил Эрдоган.

Напомним, в пятницу в Стамбуле прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

В воскресенье в Берлине состоялась международная конференция по Ливии, участники которой согласовали план по урегулированию, договорились о создании комитета по мониторингу, призвали к разоружению военизированных формирований.