Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в государственное бюро расследований.

У здания Госбюро проходят митинги сторонников и противников экс-президента. Охрана здания значительно усилена, передает РИА «Новости».

Порошенко прошел через живой коридор своих сторонников, поздоровался с некоторыми из них и зашел в здание.

Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Однако адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем именно обвиняют Порошенко.