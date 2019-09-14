Влиятельные враги готовят Порошенко тюрьму

В принадлежащих Порошенко компаниях идут обыски, а сам он вынужден ходить на допросы. Бывший президент Украины стал объектом пристального внимания правоохранительных органов – и для Киева это стало уже доброй традицией. В чем именно обвиняют Порошенко, кто стоит за этими уголовными делами – и кто пытается защитить бывшего украинского лидера?

Пятница, 13-е оправдала свою репутацию как минимум для одного человека в Киеве – для экс-президента Украины Петра Порошенко.

Во-первых, после нескольких отказов от все-таки был вынужден явиться на допрос в генпрокуратуру Украины: у его оппонентов большинство в парламенте, а прийти на допрос самому все же менее позорно и опасно, чем быть доставленным туда в принудительном порядке через снятие неприкосновенности. Во-вторых, процессуальные действия по отношению к нему допросом не ограничились. Оперативники ГБР (Государственное бюро расследований) провели обыск в офисе Международного инвестиционного банка (МИБ, принадлежит Порошенко).

Президенты Украины: все с делами, не сел никто

Порошенко – отнюдь не первый президент Украины, которому после окончания полномочий приходится общаться со следователями и отбиваться от уголовных дел. Наиболее в этом смысле знаменит, конечно же, Виктор Янукович. Уголовное дело против него открыли уже 24 февраля 2014 года, спустя всего два дня после условной даты прекращения его полномочий (22 февраля за это проголосовали депутаты парламента, хотя такой процедуры в украинском законодательстве нет). После этого были открыты ещё несколько дел, уже по другим обвинениям.

Все последующие годы их расследование шло ни шатко ни валко. Однако за два месяца до президентских выборов 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Отсидеть их у Януковича шансов мало: попытки украинских правоохранителей довести до ума дела против его окружения по обвинениям в финансовых махинациях закончились ничем. А добиться международного розыска Януковича Украина вряд ли сможет. Так что бывший президент, вероятно, вскоре сможет даже путешествовать. К примеру, на столь любимый им Афон.

Виктор Ющенко перестал быть президентом Украины уже почти 10 лет назад. Тем не менее, дела против него ещё рассматриваются украинскими судами. Забавно, что он получил, что называется, рикошетом. Если Януковича обвиняли в незаконном приобретении государственной резиденции «Межигорье», то Ющенко – в том, что тот способствовал этой продаже. И причинил тем самым государству ущерб в 540 млн грн. Любопытно, что дело возбудили только летом 2019 года, то есть уже после окончания полномочий Порошенко. Порошенко и Ющенко – кумовья и можно предположить, что первый всё это время прикрывал второго. Впрочем, у Ющенко пока и без покровительства Порошенко дела идут неплохо: его адвокаты смогли отбить требования прокуратуры об аресте имущества в суде первой инстанции, а также в апелляционном суде.

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А вот Леонид Кучма до сих пор является единственным президентом Украины, против кого уголовное дело возбуждалось ещё во время исполнения им полномочий. Осенью 2002 года судья Апелляционного суда Киева Юрий Василенко открыл два уголовных дела против тогдашнего президента – одно за другим. Причина – Леонид Кучма отказывался подписывать ряд законов, принятых Верховной радой, причём даже после того, как депутаты преодолели вето президента.

Судью тогда быстренько спровадили на пенсию, а дела прикрыли.

При Януковиче Кучму вяловато пытались раскручивать по делу убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Тот дисциплинированно ходил на допросы. Дело не кончилось ничем. Видимо, этот опыт затем дал Кучме основания назвать спектаклем допрос Януковича в 2016 году.

Уже в наше время генпрокуратура Украины заявила, что подозревает Кучму сразу по четырем статьям УК, в частности, госизмене. Правда, не за старые грехи, а за ряд заявлений в качестве члена трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. До допросов дело пока так и не дошло, хотя со времени заявлений прошло уже два месяца.

И даже против самого первого президента Украины в своё время заводили уголовное дело. Но Леонид Кравчук недаром вошёл в историю как герой анекдота:

– Леонид Макарович, на улице дождь, зонт возьмите!

– Ничего, я между капельками.

Экс-президента пытались привлечь к ответственности как одного из виновников разворовывания Черноморского морского пароходства – богатейшей структуры, в распоряжении которой после развала СССР оказались более 290 судов общим дедвейтом 5 млн тонн (на то время это – второе место в мире по тоннажу). 10% всей валютной выручки!

Но поскольку на ликвидации ЧМП нажились едва ли не все, кто стартовал в украинской политике в 1990-е, то дело тихо похоронили.

Порошенко: в чём обвиняют, что грозит

Как видим, фигурантом уголовного дела рано или поздно приходилось становиться любому президенту Украины. Своего рода профессиональные издержки. Но до реального приговора дело дошло только в одном случае – и то только потому, что Порошенко явно проигрывал президентскую гонку Владимиру Зеленскому и отчаянно нуждался в заслугах, которые можно было бы предъявить избирателю. Зато теперь их общение с Януковичем могло бы выглядеть так:

– А помнишь, как ты меня гонял?

– Так я, это...

– Ну да. Работа такая...

– Я, это...

– Теперь как я, да? Хыхаха! Эхыхыхы!

В пользу того, что Порошенко всё же придётся либо присесть, либо бежать, говорит фигура его главного преследователя. Это совсем не новые начальники того же ГБР, генпрокуратуры или СБУ. Порошенко сегодня вынужден бегать по допросам с подачи Андрея Портнова – человека из команды Виктора Януковича (отвечал за юридическое обеспечение различных непростых мероприятий вроде конституционной реформы). Портнову нужно отдать должное: он знает, как сделать по закону, знает, как закон аккуратно обойти.

С 2014 года Портнов был не то чтоб в бегах... но невъездным. Практически сразу он стал активно писать в фейсбук, превратив его в эдакий поминальник для новой украинской власти и Порошенко персонально. К примеру, сейчас обыск в офисе банка Порошенко связан со снятием в МИБ 34 млн долл по доверенности, которую Порошенко выдал своему первому помощнику Александру Онищенко. Однако потенциально у Портнова в загашнике таких эпизодов найдётся не один десяток. К примеру, допрашивали Порошенко не по поводу миллионов, а по подозрению во вмешательство в деятельность окружного административного суда Киева. А ведь есть ещё и целый комплекс эпизодов с офшорами Порошенко, есть подозрение в использовании им поддельного паспорта при пересечении госграницы (это дело также расследует ГБР), есть скандал в «Укроборонпроме», где Порошенко формально не фигурант, но может им стать.

В общем, само количество наличных и потенциальных дел говорит в пользу того, что хоть за что-то да прихватят. Порошенко сильно допёк и самого Портнова и тех, кто (возможно) за ним стоит. По слухам, первые год-полтора после евромайдана Портнов потратил на то, чтобы добиться в европейских судах снятия ареста с своих активов и активов людей, входивших когда-то в окружение Януковича.

Порошенко допёк не только их и Портнова, но и Игоря Коломойского, который известным образом причастен к победе Зеленского на выборах. Коломойский тоже не из тех людей, что склонны прощать врагов своих.

Наконец, Порошенко – удобная фигура для битья. Валить всё на предшественника – одна из милых традиций украинской политики. Поэтому, кстати, почти все президенты стремились ладить с преемником. Кравчук на момент возбуждения против него дела был депутатом президентской фракции. Кучма выпестовал и вытащил в большую политику сразу двух последующих президентов – Ющенко и Януковича. Ющенко, как уже сказано, вероятно, подогнал Януковичу Межигорье за довольно скромную сумму.

Порошенко эту традицию нарушил не только в отношении Януковича, но и Зеленского: тот не забудет ему «клоуна», «наркомана», «марионетки Коломойского». По сути, за Порошенко внутри страны и вступиться-то особо некому.

Испортить такой прекрасный расклад может ещё одна милая традиция украинской политики: «порешать». То есть все особо пострадавшие от Порошенко согласятся на выплату отступных, а дела похоронят – как это бывало уже не раз.

Да и новая команда где-то даже заинтересована гонять Порошенко по допросам как можно дольше: и он со своей фракцией в Раде послушнее будут, и народу развлечение. Зима-то близко, и холодные батареи будут немного теплее от новостей об очередном допросе, аресте имущества или даже взятии Порошенко под стражу.

Наконец, вступиться за Порошенко могут за рубежом – в Европе и США. У них свои правила обращения с бантустанами и основное – попеременно поддерживать две наиболее рейтинговые политические команды из числа лояльных к ним. Позволить Зеленскому убрать Порошенко – значит лишить себя рычага давления на нового президента. А виновен он или нет – дело десятое.

Не исключено, конечно, что будет всё вместе: порешает, получит условно и укатит в свою Испанию, чтобы глаза народу не мозолить.

Скучно точно не будет, готовим попкорн.

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