Влиятельные враги готовят Порошенко тюрьму

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14 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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Влиятельные враги готовят Порошенко тюрьму

Петру Порошенко светит тюремный срокФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
В принадлежащих Порошенко компаниях идут обыски, а сам он вынужден ходить на допросы. Бывший президент Украины стал объектом пристального внимания правоохранительных органов – и для Киева это стало уже доброй традицией. В чем именно обвиняют Порошенко, кто стоит за этими уголовными делами – и кто пытается защитить бывшего украинского лидера? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...

Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

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              Влиятельные враги готовят Порошенко тюрьму

              Петру Порошенко светит тюремный срок   14 сентября 2019, 13:30
              Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              В принадлежащих Порошенко компаниях идут обыски, а сам он вынужден ходить на допросы. Бывший президент Украины стал объектом пристального внимания правоохранительных органов – и для Киева это стало уже доброй традицией. В чем именно обвиняют Порошенко, кто стоит за этими уголовными делами – и кто пытается защитить бывшего украинского лидера?

              Пятница, 13-е оправдала свою репутацию как минимум для одного человека в Киеве – для экс-президента Украины Петра Порошенко.

              Во-первых, после нескольких отказов от все-таки был вынужден явиться на допрос в генпрокуратуру Украины: у его оппонентов большинство в парламенте, а прийти на допрос самому все же менее позорно и опасно, чем быть доставленным туда в принудительном порядке через снятие неприкосновенности. Во-вторых, процессуальные действия по отношению к нему допросом не ограничились. Оперативники ГБР (Государственное бюро расследований) провели обыск в офисе Международного инвестиционного банка (МИБ, принадлежит Порошенко). 

              Президенты Украины: все с делами, не сел никто

              Порошенко – отнюдь не первый президент Украины, которому после окончания полномочий приходится общаться со следователями и отбиваться от уголовных дел. Наиболее в этом смысле знаменит, конечно же, Виктор Янукович. Уголовное дело против него открыли уже 24 февраля 2014 года, спустя всего два дня после условной даты прекращения его полномочий (22 февраля за это проголосовали депутаты парламента, хотя такой процедуры в украинском законодательстве нет). После этого были открыты ещё несколько дел, уже по другим обвинениям.

              Все последующие годы их расследование шло ни шатко ни валко. Однако за два месяца до президентских выборов 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Отсидеть их у Януковича шансов мало: попытки украинских правоохранителей довести до ума дела против его окружения по обвинениям в финансовых махинациях закончились ничем. А добиться международного розыска Януковича Украина вряд ли сможет. Так что бывший президент, вероятно, вскоре сможет даже путешествовать. К примеру, на столь любимый им Афон. 

              Виктор Ющенко перестал быть президентом Украины уже почти 10 лет назад. Тем не менее, дела против него ещё рассматриваются украинскими судами. Забавно, что он получил, что называется, рикошетом. Если Януковича обвиняли в незаконном приобретении государственной резиденции «Межигорье», то Ющенко – в том, что тот способствовал этой продаже. И причинил тем самым государству ущерб в 540 млн грн.  Любопытно, что дело возбудили только летом 2019 года, то есть уже после окончания полномочий Порошенко. Порошенко и Ющенко – кумовья и можно предположить, что первый всё это время прикрывал второго. Впрочем, у Ющенко пока и без покровительства Порошенко дела идут неплохо: его адвокаты смогли отбить требования прокуратуры об аресте имущества в суде первой инстанции, а также в апелляционном суде.

              А вот Леонид Кучма до сих пор является единственным президентом Украины, против кого уголовное дело возбуждалось ещё во время исполнения им полномочий. Осенью 2002 года судья Апелляционного суда Киева Юрий Василенко открыл два уголовных дела против тогдашнего президента – одно за другим. Причина – Леонид Кучма отказывался подписывать ряд законов, принятых Верховной радой, причём даже после того, как депутаты преодолели вето президента.

              Судью тогда быстренько спровадили на пенсию, а дела прикрыли.

              При Януковиче Кучму вяловато пытались раскручивать по делу убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Тот дисциплинированно ходил на допросы. Дело не кончилось ничем. Видимо, этот опыт затем дал Кучме основания назвать спектаклем допрос Януковича в 2016 году. 

              Уже в наше время генпрокуратура Украины заявила, что подозревает Кучму сразу по четырем статьям УК, в частности, госизмене. Правда, не за старые грехи, а за ряд заявлений в качестве члена трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. До допросов дело пока так и не дошло, хотя со времени заявлений прошло уже два месяца.

              И даже против самого первого президента Украины в своё время заводили уголовное дело. Но Леонид Кравчук недаром вошёл в историю как герой анекдота: 

              – Леонид Макарович, на улице дождь, зонт возьмите!

              – Ничего, я между капельками.

              Экс-президента пытались привлечь к ответственности как одного из виновников разворовывания Черноморского морского пароходства – богатейшей структуры, в распоряжении которой после развала СССР оказались более 290 судов общим дедвейтом 5 млн тонн (на то время это – второе место в мире по тоннажу). 10% всей валютной выручки!

              Но поскольку на ликвидации ЧМП нажились едва ли не все, кто стартовал в украинской политике в 1990-е, то дело тихо похоронили. 

              Порошенко: в чём обвиняют, что грозит

              Как видим, фигурантом уголовного дела рано или поздно приходилось становиться любому президенту Украины. Своего рода профессиональные издержки. Но до реального приговора дело дошло только в одном случае – и то только потому, что Порошенко явно проигрывал президентскую гонку Владимиру Зеленскому и отчаянно нуждался в заслугах, которые можно было бы предъявить избирателю. Зато теперь их общение с Януковичем могло бы выглядеть так:

              – А помнишь, как ты меня гонял? 

              – Так я, это... 

              – Ну да. Работа такая... 

              – Я, это... 

              – Теперь как я, да? Хыхаха! Эхыхыхы!

              В пользу того, что Порошенко всё же придётся либо присесть, либо бежать, говорит фигура его главного преследователя. Это совсем не новые начальники того же ГБР, генпрокуратуры или СБУ. Порошенко сегодня вынужден бегать по допросам с подачи Андрея Портнова – человека из команды Виктора Януковича (отвечал за юридическое обеспечение различных непростых мероприятий вроде конституционной реформы). Портнову нужно отдать должное: он знает, как сделать по закону, знает, как закон аккуратно обойти. 

              С 2014 года Портнов был не то чтоб в бегах... но невъездным. Практически сразу он стал активно писать в фейсбук, превратив его в эдакий поминальник для новой украинской власти и Порошенко персонально. К примеру, сейчас обыск в офисе банка Порошенко связан со снятием в МИБ 34 млн долл по доверенности, которую Порошенко выдал своему первому помощнику Александру Онищенко. Однако потенциально у Портнова в загашнике таких эпизодов найдётся не один десяток. К примеру, допрашивали Порошенко не по поводу миллионов, а по подозрению во вмешательство в деятельность окружного административного суда Киева. А ведь есть ещё и целый комплекс эпизодов с офшорами Порошенко, есть подозрение в использовании им поддельного паспорта при пересечении госграницы (это дело также расследует ГБР), есть скандал в «Укроборонпроме», где Порошенко формально не фигурант, но может им стать.

              В общем, само количество наличных и потенциальных дел говорит в пользу того, что хоть за что-то да прихватят. Порошенко сильно допёк и самого Портнова и тех, кто (возможно) за ним стоит. По слухам, первые год-полтора после евромайдана Портнов потратил на то, чтобы добиться в европейских судах снятия ареста с своих активов и активов людей, входивших когда-то в окружение Януковича. 

              Порошенко допёк не только их и Портнова, но и Игоря Коломойского, который известным образом причастен к победе Зеленского на выборах. Коломойский тоже не из тех людей, что склонны прощать врагов своих. 

              Наконец, Порошенко – удобная фигура для битья. Валить всё на предшественника – одна из милых традиций украинской политики. Поэтому, кстати, почти все президенты стремились ладить с преемником. Кравчук на момент возбуждения против него дела был депутатом президентской фракции. Кучма выпестовал и вытащил в большую политику сразу двух последующих президентов – Ющенко и Януковича. Ющенко, как уже сказано, вероятно, подогнал Януковичу Межигорье за довольно скромную сумму. 

              Порошенко эту традицию нарушил не только в отношении Януковича, но и Зеленского: тот не забудет ему «клоуна», «наркомана», «марионетки Коломойского». По сути, за Порошенко внутри страны и вступиться-то особо некому. 

              Испортить такой прекрасный расклад может ещё одна милая традиция украинской политики: «порешать». То есть все особо пострадавшие от Порошенко согласятся на выплату отступных, а дела похоронят – как это бывало уже не раз. 

              Да и новая команда где-то даже заинтересована гонять Порошенко по допросам как можно дольше: и он со своей фракцией в Раде послушнее будут, и народу развлечение. Зима-то близко, и холодные батареи будут немного теплее от новостей об очередном допросе, аресте имущества или даже взятии Порошенко под стражу. 

              Наконец, вступиться за Порошенко могут за рубежом – в Европе и США. У них свои правила обращения с бантустанами и основное – попеременно поддерживать две наиболее рейтинговые политические команды из числа лояльных к ним. Позволить Зеленскому убрать Порошенко – значит лишить себя рычага давления на нового президента. А виновен он или нет – дело десятое. 

              Не исключено, конечно, что будет всё вместе: порешает, получит условно и укатит в свою Испанию, чтобы глаза народу не мозолить.

              Скучно точно не будет, готовим попкорн. 

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