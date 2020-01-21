Порошенко собрались принудительно привести на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на очередной допрос в государственное бюро расследований (ГБР). В связи с этим следователи начали подготовку документов для принудительного привода, сообщил начальник отдела центрального аппарата госбюро расследований Олег Корецкий.

«Порошенко Петр Алексеевич был вызван сегодня на 10.30 (11.30 мск) для допроса по уголовному делу, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Не пришел без уважительных причин, повестки были направлены в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом... Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», – заявил Корецкий, передает РИА «Новости».

Ранее ГБР Украины заявило о возможности принудительной доставки Порошенко на допрос, так как он уже 27 раз проигнорировал требование прибыть на допрос и дать свидетельские показания. В ответ на это экс-президент заявил, что придет на допросы, если получит повестку.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем именно обвиняют Порошенко.

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